Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mutterstadt (ots)

In den Abendstunden des 13.06.2024 zwischen 22:30 Uhr - 23:19 Uhr versuchte ein Unbekannter über die Terrassentür in die Wohnung einer 50-Jährigen einzubrechen. Als der Einbrecher eine aufmerksame Nachbarin feststellte flüchtete er von der Örtlichkeit. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell