POL-PDLU: Schulwegkontrollen in Böhl-Iggelheim

Speyer (ots) - Gegen 17:20 Uhr am Mittwoch befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers die Armbruststraße in Richtung des St.-Guido-Stift-Platzes. Im dortigen Kurvenbereich stürzte die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr