Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim, Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 61, bei dem mehrere PKW Insassen leicht verletzt wurden. Demnach befuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW die Abfahrt der A61 und wollte nach links auf die Landstraße abbiegen, hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW einer 61-Jährigen und es kam zur Kollision. Durch die Kollision wurde ein PKW an die Leitplanke geschleudert, wodurch diese beschädigt wurde. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.200 Euro.

