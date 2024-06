Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Wohnhaus

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ungeklärte Weise in ein Wohnanwesen in Speyer-Nord und entwendeten Schmuck und Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die möglicherweise am Freitag Morgen eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich Lilienweg gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion in Speyer in Verbindung setzen.

