Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit endet in Gewahrsam

Speyer (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 04:30 Uhr, kam es in einer Kneipe in der Schustergasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Beim Verlassen der Kneipe zog ein unbekannter Beteiligter vermutlich einen Elektroschocker aus der Tasche und "drohte" damit den anderen Beteiligten. Vor der Kneipe ging deshalb das Streitgespräch weiter weshalb von Zeugen die Polizei informiert wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte auch ein 31jähriger Mann aus Speyer kontrolliert werden. Damit zeigte er sich nicht einverstanden und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten aufbrausend und unkooperativ, sodass ihm zunächst Handfesseln angelegt werden mussten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden allen Beteiligten, auch dem 31jährigen, ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser entfernte sich zunächst, kam aber umgehend zurück und beleidigte dabei die eingesetzten Beamten mehrfach. Da er sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, die Beamten durchgängig lautstark beleidigte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 31jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, der den Elektroschocker mit sich führte, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Speyer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell