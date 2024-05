Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Tauchunfall lebensbedrohlich verletzt

Nordhausen (ots)

Am Freitag ereignete sich kurz vor 17 Uhr an einem See im Uthleber Weg ein Tauchunfall, bei dem ein 62 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Mann wurde aus noch ungeklärter Ursache im Rahmen eines Tauchganges reanimationspflichtig. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus und wurde noch am selben Tag mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 52-jährige Begleiter des Mannes erlitt einen Schock und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

