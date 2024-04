Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Imbiss- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen am 06. April, gegen 22.30 Uhr gewaltsam in einen Imbiss in der Hünersdorfstraße ein. Fortfolgend wurde Bargeld in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0088467/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell