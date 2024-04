LPI-GTH: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots) - In einer Forstmaschine, welche gestern Nachmittag im Bereich der Ohra Straße in Betrieb war, kam es zum Ausbruch eines Brandes. Der 43-jährige Fahrzeugführer konnte die Forstmaschine unverletzt verlassen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr