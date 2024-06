Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Suizidandrohung

Schifferstadt (ots)

Am Montag, den 17.06.2024, gegen 18:10 Uhr, kam es in Schifferstadt in der Salierstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund der Suche nach einer vermissten weiblichen Person, welche ihren Suizid angekündigt hatte. Die Person konnte in der Salierstraße durch die Polizeikräfte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Infolgedessen kam es durch die Person zur Widerstandshandlung gegenüber den Polizeikräften, welche diese zudem lautstark beleidigte und bespuckte. Die Situation wurde durch zahlreiche Passanten wahrgenommen, welche sich zum Teil in negativer Weise gegenüber den Beamten äußerten. Die Person wurde im Anschluss einer zuständigen Fachklinik zwecks medizinischer Behandlung zugeführt. Durch die Widerstandshandlung wurden vier Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt, welche weiterhin Dienst verrichten konnten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell