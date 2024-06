Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Fahrt unter Einfluss von THC

Speyer (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Speyer eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Tullastraße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 28-jährigen PKW-Fahrer Auffallerscheinungen, welche auf den Konsum von Cannabis hindeuten, festgestellt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel an eine fahrtüchtige Person übergeben. Da der Fahrzeugführer nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell