Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zigarettenautomat aufgebrochen

Roßbach (ots)

Am Ostersonntag wurde festgestellt, dass der Zigarettenautomat in 56271 Roßbach, Hauptstraße, aufgebrochen und eine unbekannte Menge von Zigarettenschachteln entwendet worden waren. Der Tatzeitraum könnte sogar schon einige Tage zuvor gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell