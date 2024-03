Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Balduinstein (ots)

Am Nachmittag des 29.03.2024 gegen 15:30 Uhr kam es auf der K 26, kurz hinter dem Ortsausgang Balduinstein in Fahrtrichtung Langenscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr die K 26 aus Langenscheid kommend, in einer Rechtskurve kam ihm hierbei ein LKW (Kipper, 7,5t) entgegen. Dieser kam über Mittellinie, die Fahrzeuge berührten sich hierbei seitlich. Der LKW setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern, oder seine Personalien anzugeben. Das Fahrzeug dürfte hierbei nicht unerheblich beschädigt worden sein. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

