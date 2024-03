Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben trainierten für den Ernstfall

Sankt Goarshausen (ots)

Hoffentlich kommt es nicht zu einer lebensbedrohlichen Einsatzlage an einer Schule. Aber wenn doch, müssen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste optimal darauf vorbereitet sein. Deshalb ist es unerlässlich, die gemeinsame Bewältigung derartiger Lagen immer wieder zu trainieren. So auch am vergangenen Mittwoch an der Loreleyschule in St. Goarshausen. Hier wurde am Vormittag ein Szenario aufgerufen, das die erst dann über den genauen Sachverhalt informierten Kräfte der Polizei, der Feuerwehr der Verbandsgemeine Loreley sowie Rettungsdienste und anwesende Notärzte des Rhein-Lahn-Kreises und der Bundeswehr vor eine große Herausforderung stellte. Zeitgleich konnten auch viele Lehrer der Loreleyschule an den Geschehnissen teilnehmen, indem sie aktiv in die Szenarien eingebunden wurden. Nachdem die Übungslage bereinigt wurde und durch die zahlreich anwesenden polizeilichen Einsatztrainer und Schiedsrichter die Übungsnachbereitung abgeschlossen war, ging es am Nachmittag in ein zweites Szenario, bei dem die in der Vormittagsübung festgestellten Verbesserungsvorschläge gleich umgesetzt werden konnten. Letztendlich konnte in der großen Abschlussbesprechung von allen Übungsteilnehmern ein positives Fazit gezogen werden. Alles in allem ein gelungener Übungstag, bei dem alle Beteiligten sich ein Stück weit näher kennenlernten und der ein Zugewinn für die Sicherheit in der Region brachte.

