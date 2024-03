POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit Flucht - Radfahrerin leicht verletzt

Oberroßbach (ots) - Oberroßbach. Am Mittwoch, dem 27.03.2024, gegen 01:05 Uhr, wurde der Zigarettenautomat am Feuerwehrgerätehaus in der Roßbachtalstraße durch drei unbekannte Täter aufgesprengt und Zigaretten entwendet. Zeugen, die Angaben zu den drei Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

