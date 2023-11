Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf der K 46/Zeugenaufruf

Bundenthal (ots)

Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 14.05 Uhr befuhr eine 28-jährige Beschäftigte der Deutschen Post AG mit ihrem Posttransporter die Kreisstraße 46 von Rumbach kommend in Fahrtrichtung Nothweiler. In einer Rechtskurve kam ihr ein bislang unbekannter PKW auf ihrer Spur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Postfahrerin aus und kam in Folge dessen auf verschneiter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Posttransporter kippte daraufhin auf die Fahrerseite und kam im Graben zum Liegen. Hierbei wurde die Postfahrerin leicht verletzt. Der Posttransporter wurde abgeschleppt, der Sachschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem unfallverursachenden Fahr-zeug könnte es sich um einen weißen oder silbernen PKW handeln. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet bzw. kann Angeben zum Unfallverursacher oder zum unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell