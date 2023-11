Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten auf dem Parkplatz der Kirchbergschule und dem ALDI-Parkplatz in der Simter Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 13:45 Uhr und 16:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz der Kirchbergschule, Adlerstraße, geparkten Mercedes GLK. Bei dem verursachenden Pkw dürfte es sich um einen Dacia Dokker mit PS-Kennzeichen gehandelt haben. Der Schaden an der Anhängerkupplung des Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt.

Am Mittwoch, um 13:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des ALDI in der Simter Straße beim Rückwärtsausparken einen Skoda Fabia. Das verursachende Fahrzeug, ein grauer kleinerer Van mit Pirmasenser Kennzeichen müsste selbst Schäden an der Stoßstange auf der Fahrerseite davongetragen haben. Trotz hupen entfernte sich der Verursacher in Richtung Niedersimten. Der Schaden am Skoda wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

