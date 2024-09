Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am zurückliegenden Freitag kam es in Rudolstadt in der Jenaischen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine Frau stellte ihren Audi mit Berliner-Kreiskennung am Freitagvormittag zwischen 09:50 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Ärztehauses ab. In dem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Audi und beschädigte ihn am Kotflügel und dem Stoßfänger der Beifahrerseite, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0226283 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell