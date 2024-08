Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall bei Dörrigsen - Fahrer verletzt

Einbeck (ots)

Einbeck ( FI ) - Am 21.08.2024, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich auf der K505 bei Dörrigsen ein Verkehrsunfall. Ein Schulbusfahrer, der die K505 von Dörrigsen in Richtung Strodthagen befuhr, hielt an der Kreuzung zur K503 zunächst am Stoppschild an, um die Straße zu überqueren. Beim Weiterfahren übersah er einen bevorrechtigten Fahrzeugführer eines PKW, der von rechts kam. Der Busfahrer konnte aber noch im unmittelbaren Kreuzungsbereich abbremsen.

Der Fahrzeugführer des PKW wich aus und geriet dabei in den angrenzenden Graben. Er wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins EBS gebracht. Die Businsassen wurden nicht verletzt und hatten von dem Vorfall nichts mitbekommen. Es entstand Sachschaden am PKW von ungefähr 5000EUR.

Die Polizei Einbeck bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell