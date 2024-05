Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Bookholzberg schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Montag, 06. Mai 2024, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Van die Straße "Am Hang" und wollte nach links auf die Stedinger Straße in Richtung Ganderkesee einfahren. Als ein auf der Stedinger Straße in Richtung Dreimädelhaus fahrender Transporter in die Straße "Am Hang" einbog, fuhr der 41-Jährige an. Dabei übersah er einen 58-Jährigen aus Ritterhude, der mit einem Motorrad hinter dem Transporter fuhr.

Durch den Zusammenstoß mit dem Van erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Am Motorrad entstanden erhebliche Schäden, der zusammen mit den Schäden am Van auf ungefähr 7.500 Euro geschätzt wurde. Die Stedinger Straße (B212) war nach dem Unfall bis ungefähr 19:45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell