Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Frau bei Auseinandersetzung zweier Familien schwer verletzt +++ Haftbefehl gegen die Frau außer Vollzug gesetzt

Delmenhorst (ots)

Der erlassene Haftbefehl gegen die beteiligte 47-jährige Frau ist am Freitagnachmittag, 03. Mai 2024, gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Ihr 53-jähriger Mann befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

+++ Pressemitteilung von Freitag, 03. Mai 2024 +++

Eine Frau ist am Mittwoch, 01. Mai 2024, bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Delmenhorst schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Angreifer vorläufig festgenommen. Gegen zwei beteiligte Eheleute sind Haftbefehle erlassen worden.

Der 53-jährige Mann und seine 47-jährige Ehefrau, beide aus Delmenhorst, suchten das spätere Opfer gegen 14:45 Uhr in ihrem Haus in der Allensteiner Straße auf. Nach dem Öffnen der Tür kam es zu der Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam. Mit diesem verletzte der 53-Jährige die 47-jährige Hausbewohnerin schwer. Ihr 24-jähriger Sohn und der 42-jährige Bruder wurden auf die Auseinandersetzung im Haus aufmerksam und eilten dem Opfer zu Hilfe. Sie unterbanden den weiteren Angriff, wobei der 24-Jährige auch noch leicht verletzt wurde. Die Angreifer verließen anschließend den Tatort. Da sich beide Familien bekannt sind, konnten die Eheleute namentlich benannt und kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift in Delmenhorst angetroffen werden. Hier nahm die Polizei die tatverdächtigen Personen widerstandslos fest.

Die verletzte Frau wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Eine anfänglich angenommene Lebensgefahr besteht nicht mehr. Am Tatort kümmerten sich Notfallseelsorger und ein Team der psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Roten Kreuzes um die Familienangehörigen der Frau.

Gegen die beschuldigten Eheleute wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Sie wurden am Donnerstag, 02. Mai 2024, einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehle erließ. Gründe für den Angriff sind der Polizei bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell