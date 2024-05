Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (197/2024) Beim Auffahren geschnitten - Unbekannter Transporter verursacht Unfall. Eine Person leicht verletzt. Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Parkplatz Hackelberg in Richtung Kassel, Gemarkung Hann.Münden, Mittwoch, 22.05.2024, 10:30 Uhr

HANN.MÜNDEN (ms) - Am Mittwochvormittag (22.05.24) gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der A7, kurz hinter dem Parkplatz "Hackelberg" in Richtung Kassel, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens (ähnlich der sogenannten Sprinter-Klasse) vom Parkplatz auf die A7 auf, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Dabei schnitt er einen 31-jährigen Transporter-Fahrer, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der 31-Jährige wollte den Unfall mit einer Vollbremsung verhindern. Ein dahinterfahrender 51-jähriger Autofahrer und ein 55-jähriger Fernfahrer kollidieren mit dem Transporter. Der Kastenwagen setzte seine Fahrt in Richtung Kassel weiter fort. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und in umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Autobahn musste aufgrund des großen Trümmerfeldes und der Reinigungsarbeiten längere Zeit gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Göttingen sucht nach Unfallzeugen Der Kastenwagen-Fahrer soll bereits Vorfeld auf der A7 andere Verkehrsteilnehmende durch dichtes Auffahren bedrängt haben. Auf dem Parkplatz soll der Fahrer eine Pause gemacht haben und laut Zeugenaussagen, in auffälliger Weise über den Parkplatz gegangen sein. Der Fahrer soll kurze schwarze Haare und einen untersetzten Körperbau haben. Die Autobahnpolizei Göttingen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sich auf dem Parkplatz "Hackelberg" aufgehalten haben, sich unter Telefon 0551- 491 6515 zu melden.

