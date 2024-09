POL-OG: Achern - Motorradunfall mit zwei Leichtverletzen

Neuried (ots) - Am Samstagabend soll es zu exhibitionistischen Handlungen durch zwei Männer an einem See nahe Goldscheuer gekommen sein. Zwei Frauen berichteten, dass sie sich gegen 18 Uhr zum Baden am See nahe der L98 aufhielten, als sie die Männer im Gebüsch entdeckten. Beide sollen unabhängig voneinander sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden. /ma Rückfragen bitte an: ...

