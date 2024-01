POL-EL: Neuenhaus - Gasflaschen gestohlen

Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einem im Bau befindlichen Supermarkt an der Neuenhauser Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

