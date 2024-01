Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots)

Am 12. Januar gegen 7.55 Uhr stand ein 37-jähriger Fahrer eines VW Tiguan verkehrsbedingt auf der Jägerstraße in Fahrtrichtung Waldstraße. Dabei beabsichtigte er nach links in die Meisenstraße abzubiegen und lies zunächst eine im Gegenverkehr fahrende Radfahrerin durchfahren. Gleichzeitig kreuzte hinter dem 37-Jährigen eine 19-jährige Radfahrerin die Straße in Richtung des dortigen Bürgerhauses, Meisenstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die etwa 60-jährige Radfahrerin der 19-Jährigen aus und stieß dabei gegen den VW. Dabei wurde die etwa 60-Jährige, welche mit einem schwarzen Damenrad, winterlich gekleidet (Schal und Mütze) unterwegs war, leicht verletzt. Beim Austausch der Personalien vergaß man, die der etwa 60-Jährigen zu notieren. Hinweise auf die Frau bitte an die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870.

