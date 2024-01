Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht in der Bentheimer Straße gesucht

Nordhorn (ots)

Heute zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand in der Bentheimer Straße abgestellter weißer VW Caddy am Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

