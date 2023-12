POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) - Offenbar nicht genügend Seitenabstand hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Kantstraße gehalten. Als der Unbekannte gegen 16.20 Uhr in Richtung Hegelstraße fuhr, touchierte er im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel eine Frau, die gerade am Straßenrand neben ihrem geparkten Pkw stand. Die 64-Jährige wurde von dem Außenspiegel im Rückenbereich getroffen und verletzt. Der ...

