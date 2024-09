POL-OG: Achern, Gamshurst - Aus dem Auto gestohlen

Gengenbach (ots) - Ein Totalschaden an einem BMW verursachte eine Autofahrt in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße 33, bei der Ausfahrt Gengenbach-Nord. Der 47-jährige Fahrer fuhr von Gengenbach-Mitte in Richtung Norden, als er alleinbeteiligt mit dem Ausfahrtschild "Gengenbach-Nord" kollidierte. Bei der Weiterfahrt befuhr er den Grünstreifen, beschädigte ...

