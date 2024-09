Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ohlsbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchte ein bisher unbekannter Täter das Fenster der Gaststätte des "Minigolfes" gewaltsam zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad. Kurze Zeit später konnte in Ohlsbach ein 32-jähriger Mann auf einem Fahrrad von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Ob der Fahrradfahrer mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang steht, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

