Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Rathaus/Mutmaßlicher Reifenstecher durch Zeugen beobachtet

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen drangen zwischen dem 02.10 und dem 12.10 in Büroräumlichkeiten im Rathaus ein. Wie sich die Täter Zutritt verschafften, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise nutzen sie ein offenstehendes Fenster. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Beamer, ein Laptop, eine Festplatte sowie weitere technische Gegenstände gestohlen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Zeugen beobachteten am späten Dienstagabend, gegen 23:45 Uhr, wie sich ein 66-jähriger Anwohner in der Wiesenstraße an drei unterschiedlichen Autos zu schaffen machte. Am nächsten Tag stellten die Besitzer der Fahrzeuge platte Reifen fest. Der 66-Jährige bestritt gegenüber der Polizei Handlungen an den Fahrzeugen vorgenommen zu haben. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Sachbeschädigung in drei Fällen. (schl)

