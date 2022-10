POL-Lebach: Trunkenheit im Straßenverkehr

Lebach (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 13.10.22 auf Freitag, den 14.10.22 wurden in Lebach im Bereich der Friedensstraße mehrere Pkw angegangen. In den meisten Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Wertsachen aus den Fahrzeugen entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.Nr.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEBACH- DGL Am ...

