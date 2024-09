Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unter Alkoholeinfluss

Gernsbach (ots)

Nach dem Ergebnis eines Atemalkoholtests von über 1,2 Promille musste ein Autofahrer am Montagabend seinen Führerschein vorerst abgeben. Ein Zeuge meldete kurz vor 20 Uhr, dass der VW Fahrer sehr unsicher auf der Bleichstraße in Richtung Loffenau unterwegs war. Bei einer folgenden Kontrolle des Fahrers und dem Ergebnis des Atemalkoholtests, wurden weitere Maßnahmen der Ordnungshüter eingeleitet. Neben der Sicherstellung des Führerscheins, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auswertung der erhobenen Probe erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell