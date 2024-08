Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit anschließender Widerstandshandlung gegen einen Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am Vormittag des 26.08.2024 sicherte ein 56-jähriger Polizeivollzugsbeamte eine Gefahrenstelle auf der L488 in der Gemarkung Westerberg ab. Gegen 10:25 Uhr konnte durch den Beamten ein amtsbekannter 65-jähriger in einem Pkw fahrend festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Ansprache des Fahrzeugführers durch den Beamten beschleunigte dieser unvermittelt den Pkw, wodurch der Beamte am rechten Unterarm erfasst und leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer konnte kurz darauf auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Freden festgestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

