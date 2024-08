Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Defi gestohlen

Hemer (ots)

Einer 63-jährigen Hemeranerin wurde am Samstag in einem Modegeschäft in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Am Eingang bemerkte sie, dass ihre Umhänge-tasche "leichter" sei und sie entdeckte den Diebstahl. Sie erstattete zunächst keine Anzeige. Allerdings wurde ihr Portemonnaie am Dienstag am Rathaus in Hemer gefunden. Ein Mann lieferte die Börse bei der Polizei ab. Die konnte den Fund an-hand der darin steckenden Papiere zuordnen und übergab ihn am Abend der rechtmäßigen Eigentümerin. Es fehlte nur das Bargeld. Die Frau hatte bereits neue Ausweispapiere beantragt und die Konto-Karten gesperrt. Die Polizei rät grundsätz-lich zu einer Anzeige, denn die Sperre bei der Bank betrifft nur einen Teil der Ein-satzmöglichkeiten. Im Handel wird meist per Lastschriftverfahren bezahlt. Das heißt, Diebe könnten mit einer gestohlenen Bankkarte trotz Sperre weiter einkaufen ge-hen - was leider auch immer wieder passiert. Die Polizei kann eine sogenannte KUNO-Sperrung veranlassen, die auch diese Einkäufe verhindert. Dazu müssen die Betroffenen allerdings die Daten ihrer Karten angeben. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn dann gehen die Täter direkt zum nächsten Geldautomaten und heben ab, was der Automat hergibt.

Unbekannte haben den Defibrillator an der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung am Apricker Weg gestohlen. Das Gerät soll im Notfall Leben retten und ist deshalb frei zugänglich. Ein Mitarbeiter der Stadt stellte den Diebstahl am Montag fest. (cris)

