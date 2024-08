Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Taschendiebe

Menden (ots)

Einbrecher erfolgreich

Im Anemonenweg wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Die Täter hebelten die Blechtür einer Garage auf und entwendeten zwei Akkuschrauber, einen E-Scooter und ein E-Bike. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. (lubo)

Taschendiebe unterwegs

Einem 72-jährigen Mendener wurde am Mittwochmorgen in einem Discounter an der Heinrich-Bölll-Straße die Geldbörse gestohlen. Wie er später der Polizei berichtete, hatte er sein Portemonnaie in einem Jutebeutel untergebracht. An der Kasse bemerkte er, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell