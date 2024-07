Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere E-Scooter entwendet

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag (25. Juli) stahlen Unbekannte zwischen 08.20 Uhr und 08.35 Uhr einen am Heinrich-Jansen-Weg abgestellten E-Scooter. Am selben Tag zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr verschwand dann am Franziskanerplatz ebenfalls ein Elektrokleinstfahrzeug. Bereits am Tag zuvor (24. Juli) stahlen Diebe auf der Anton-Raky-Allee neben einem Hotel in Bahnhofsnähe auch einen Elektroscooter. Die Tat ereignete sich dort zwischen 14.50 Uhr und 20.15 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell