Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - In der Nacht von Dienstag (23. Juli), 23 Uhr, auf Mittwoch (24. Juli), 06.15 Uhr, stahlen unbekannte Täter einem am Südring auf einer Hauseinfahrt abgestellten BMW der 3er Reihe, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

