POL-HS: Diebstahl eines BMW

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Gegen 12 Uhr wurde die Polizei und die Feuerwehr am Mittwochmittag (24. Juli) über ein Feuer informiert, dass in der Küche eines Reihenhauses in der Feldstraße ausgebrochen war. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand von einer Fritteuse ausgegangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Küche wurde stark beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

