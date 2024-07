Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftsinhaberin verliert Geld bei Wechseltrick

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Am 23. Juli (Dienstag) betrat eine bislang unbekannte Frau gegen 11.30 Uhr ein Ladenlokal an der Maaseiker Straße und gab vor, ein Hundeshampoo kaufen zu wollen. Den Artikel bezahlte sie mit einem 200 Euro Schein. Nachdem die Geschäftsinhaberin das Wechselgeld herausgab, bat die Käuferin darum, das Wechselgeld noch einmal in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Nachdem dies passiert war, hatte die Frau plötzlich kein Interesse mehr an dem Kauf. Gleichzeitig bemerkte die Geschäftsfrau, dass zwei 50 Euro Scheine fehlten. Kurz darauf verließ die Unbekannte zügig das Geschäft. Die Tatverdächtige war etwa 155 bis 160 Zentimeter groß, war gepflegt und wirkte südosteuropäisch. Sie war dunkel gekleidet und hatte schwarze lange Haare, die sie offen trug. Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen? Hinweise zur Tatklärung nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell