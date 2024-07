Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tasche aus Fahrzeug entwendet

Erkelenz (ots)

Zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Montagmittag (22. Juli) Zugang zu einem am Karolingerring abgestellten Pkw und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche, in der sich neben diversen Papieren auch zwei Laptops, ein Mobiltelefon sowie Bankkarten befanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell