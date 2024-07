POL-HS: Seitenscheibe an Pkw eingeworfen

Hückelhoven (ots) - Zwischen letzter Woche Freitag (19. Juli), 17 Uhr, und Montag (22. Juli), 07.30 Uhr, drangen Unbekannte in der Neckarstraße gewaltsam in ein Firmenfahrzeug ein und stahlen hieraus mehrere Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

