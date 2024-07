Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw durch Wurf mit unbekanntem Gegenstand beschädigt

Zeugensuche

Wegberg-Klinkum (ots)

Am vergangenen Freitag (19. Juli) war ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Pkw gegen 14.35 Uhr auf der Landstraße 3 (Grenzlandring) aus Richtung Alte Landstraße kommend in Fahrtrichtung Rickelrath unterwegs. Auf diesem Teilstück befinden sich kurz hintereinander zwei Brückenbauwerke. Als der Wegberger unter der zweiten Brücke hindurchfuhr, nahm er ein lautes Geräusch wahr und stellte fest, dass das Panoramadach seines Pkw vermutlich von der Brücke aus durch den Wurf mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, denen im Bereich der Brücke Personen aufgefallen sind. Hinweise zur Tatklärung nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

