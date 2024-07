Feuerwehr Minden

FW Minden: Unwetterlage lässt Feuerwehr über 30 mal in Minden ausrücken.

Minden (ots)

Die Unwetterlage der vergangenen Nacht sorgte für über 30 Alarmierungen bei der Feuerwehr in Minden. Nachdem sich die Einsatzlage ab 03:30 Uhr verdichtete, wurde eine örtliche Einseitzleitung auf der Feuerwache Minden eingerichtet. Diese entsendete über mehrere Stunden nahezu alle örtlichen Einheiten der Feuerwehr Minden zu den unterschiedlichen Einsatzstellen. In den meisten Fällen handelte es sich um Wasser im Keller. Größere Einsatzstellen gab es zum Beispiel am Sommerbad oder der Keller eines großen Mehrfamilienhauses im Mindener Süden. Die Einsatzlage zog sich bis in den Sonntagnachmittag. Im Einsatz waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Einheiten Stadtmitte, Hahlen, Kutenhausen, Leteln, Aminghausen-Päpinghausen, Meißen, Bölhorst-Häverstädt, Dützen und Haddenhausen.

