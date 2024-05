Feuerwehr Minden

FW Minden: Gartenhütte in Vollbrand - schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Minden (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Minden zu einem Gartenhüttenbrand in den Stadtteil Bärenkämpen alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte in Vollbrand, sodass die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr und ein Rettungswagen nachalarmiert wurden. Vorher durchgeführte Löschversuche des Eigentümers mussten aufgrund der starken Wärmestrahlung abgebrochen werden. Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer mit zwei Strahlrohren bekämpft. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf angrenzende Bäume verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell