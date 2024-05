POL-WAF: Ahlen. Alkoholika gestohlen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 12.5.2024, 2.10 Uhr erhielten zwei Männer ein Hausverbot für eine Discothek an der Hammer Straße in Ahlen, weil sie sich aggressiv verhalten haben und mehrere Gäste verbal angegangen sind. Allerdings waren die beiden Ahlener uneinsichtig, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Die Beamten erteilten dem Duo einen Platzverweis - sowohl ...

mehr