POL-WAF: Ahlen. Erst Hausverbot bekommen, dann polizeilichem Platzverweis missachtet

Am Sonntag, 12.5.2024, 2.10 Uhr erhielten zwei Männer ein Hausverbot für eine Discothek an der Hammer Straße in Ahlen, weil sie sich aggressiv verhalten haben und mehrere Gäste verbal angegangen sind. Allerdings waren die beiden Ahlener uneinsichtig, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Die Beamten erteilten dem Duo einen Platzverweis - sowohl für das Lokal als auch für den Parkplatz. Da die beiden die polizeiliche Weisung missachteten und sich immer wieder dem Eingang näherten, wurden beide alkoholisierten Männer in Gewahrsam genommen. Während der 35-Jährige sich kooperativ verhielt, holte der 43-Jährige zu einem Schlag gegen einen Polizisten aus. Dieser brachte den Ahlener daraufhin zu Boden, wo er sich der Fesselung widersetzte. Durch weiteren körperlichen Einsatz gelang es den Einsatzkräften den 43-Jährigen zu fesseln. Anschließend verbrachten die Ahlener die nächsten Stunden in Gewahrsamszellen der Polizeiwache. Gegen den Älteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands eingeleitet.

