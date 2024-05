Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. 2 Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots)

Am 11.05.2024, 16.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich 2 Radfahrer verletzten. Ein 64-jähriger Mann aus Rühen (Niedersachsen) befuhr zusammen mit einer Radfahrgruppe den Radweg parallel zur K20. Die Gruppe kam aus Richtung Hoetmar und war in Fahrtrichtung Everswinkel unterwegs. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit reihte sich die Gruppe hintereinander auf, um den entgegenkommenden Radfahrer vorbeizulassen. Aus ungeklärter Ursache geriet der Niedersache mit seinem Fahrrad auf die Fahrspur des entgegenkommenden 33-jährigen Mannes aus Warendorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. In der Folge verletzte sich der 64-jährige Mann schwer, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Warendorfer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

