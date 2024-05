Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Unbekannte brachen in Tankstellenmarkt ein

Warendorf (ots)

Der oder die Täter brachen am Freitag, 10.5.2024, 4.40 Uhr in den Tankstellenmarkt an der Dorfstraße in Ostenfelde ein. Der oder die Täter stahlen einen Behälter sowie Zigaretten und flüchteten über eine freie Fläche im rückwärtigen Bereich. Dabei verloren sie einen Teil der Beute, die sichergestellt wurde. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell