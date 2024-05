Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Vohren. Warnbake rausgezogen und Ampel beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen rissen zwischen Mittwoch, 8.5.2024 und Donnerstagmorgen, 9.5.2024, 7.50 Uhr eine Warnbake in Vohren raus. Anschließend legten der oder die Täter damit eine Strecke von etwa 150 Meter zurück und beschädigten damit eine Ampel an der Kreuzung B 64/K 18. Wer hat den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

