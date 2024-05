POL-WAF: Telgte. Silbernen Mercedes Sprinter gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 7.5.2024, zwischen 00.25 Uhr und 1.00 Uhr in eine Lagerhalle an der Oelder Straße in Sünninghausen ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts, die mit einem dunklen Kombi sowie einem weißen Pritschenwagen unterwegs waren. Wer hat zur Tatzeit die verdächtigen Fahrzeuge in Sünninghausen ...

mehr