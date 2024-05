Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hundebesitzer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Hundebesitzer, der eine Fahrradfahrerin am Samstag, 11.5.2024, 10.35 Uhr auf dem Bruno-Wagler-Weg in Ahlen verletzte. Der Unbekannte ging mit drei Hunden in Höhe des Abzweigs zum Rathaus spazieren. Die Hunde blockierten mit ihren drei Leinen den Weg, sodass ein Passieren unmöglich war. Die 76-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Weg unterwegs war, klingelte, um an der Stelle vorbei fahren zu können. Der Mann reagierte nicht und versperrte weiterhin mit den Hunden den Weg. Der Unbekannte drehte sich zu der Seniorin und schubste sie vom Fahrrad. Die Frau stürzte und verletzte sich. Daraufhin mischte sich der 78-jährige Ehemann ein, woraufhin ihn der Unbekannte versuchte zu schlagen. Als der Ascheberger mit der Polizei drohte, flüchtete der Tatverdächtige.

Der Gesuchte ist circa 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur, trug eine graue Lederjacke und eine viereckige Brille. Bei den Hunden handelt es sich um einen grau-braunen Schäferhund sowie zwei kleinere grau-schwarze Tiere.

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell